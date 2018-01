A ocho años de la Tragedia del Paraná recordarán a las víctimas con una misa

Este martes 16 se cumplen 8 años del fatídico cruce del río Paraná que se llevó la vida de diez deportistas. A las 10 será la concentración en la imagen de la virgen Stella Maris, en cuarto tramo de la costanera de Posadas. El oficio religios comenzará a las 10:30. Al final se realizará una ofrenda floral al río. Los familiares de las víctimas pidieron colaborar con leche y pañales que luego entregarán a Cáritas. La emotiva carta de una madre que perdió a su hijo en la tragedia de enero de 2010.

Laura Berra de Bacigalupi escribió en su muro de la red social Facebook unas emotivas palabras dedicadas a su hijo Mauro.

DENTRO DE UNOS DÍAS SE CUMPLEN 8 AÑOS DE ESE DÍA TAN TRISTE EN NUESTRA VIDA.LEÍ UN MONTÓN DE COSAS,ME METÍ EN TODOS LOS GRUPOS DE AYUDA DE PERSONAS QUE HAN PERDIDO UN HIJO ,DE TODAS SAQUÉ ALGO QUE YO NO HUBIERA SABIDO EXPRESAR PERO DECÍAN LO MISMO QUE YO SENTÍA.

MAURO QUERIDO:

"16 DE ENERO DE 2010,EL DÍA QUE CAMBIÓ MI VIDA Y LA DE NUESTRA FAMILIA,HAN PASADO 8 AÑOS Y HE PODIDO SEGUIR,APRENDÍ A BUSCARLE SENTIDO A LA VIDA PORQUE ENCONTRARLE SENTIDO A LA MUERTE ES INÚTIL,LA MUERTE POR DÓNDE SE LA MIRE SIEMPRE SERÁ ESO:MUERTE.

QUISIERA CONTARTE QUE EN ESTE TIEMPO APRENDÍ A LLORAR MENOS(PERO CUANDO TENGO GANAS LLORO)APRENDÍ A VIVIR CON TU AUSENCIA PERO NO SIN VOS,PENSARTE ES CÓMO TENERTE CONMIGO;CON EL PASO DE LOS AÑOS UNO SE REINVENTA,SE RE ACOMODA,SE REMIENDA Y SE APRENDE A RECORDAR SIN SUFRIR.

NO INTENTO DARLE UNA EXPLICACIÓN A TU MUERTE POR QUE AUNQUE DIOS ME DIERA SUS RAZONES JAMÁS ME CONFORMARÍAN.ME PARECE INJUSTO QUE TE HAYAS MUERTO PERO LA VIDA NO ES JUSTA Y LA MUERTE TAMPOCO,HAY QUE ENFRENTAR LO QUE NOS SUCEDIÓ PARA PODER SEGUIR Y ESTOY EN PAZ.

TE SIGO EXTRAÑANDO COMO EL PRIMER DÍA,EN SANTI VEO UN POCO DE VOS Y PIENSO COMO SERÍA SI VOS ESTUVIERAS AQUÍ Y AUNQUE ME HACE SONREÍR CON SUS SALIDAS TAMBIÉN ME ENTRISTECE VERLO CRECER SIN VOS.

ME DUELE MUCHO QUE LA GENTE NO TE RECUERDE COMO YO Y AUNQUE DIGO QUE NO ME IMPORTA MI CORAZÓN NO ENTIENDE DE RAZONES,ME GUSTARÍA QUE TODO EL MUNDO TE EXTRAÑARA COMO YO,PERO SE QUE ESO NUNCA VA A PASAR Y ME RESIGNO POR QUE LA VIDA SIGUE...ESPERO ALGÚN DÍA ME CONFORME CON QUE SÓLO FRANCO,LUCIANA ,PAPÁ Y YO PENSEMOS EN VOS.

NO SOY MEJOR PERSONA NI EJEMPLO DE NADA POR HABER SEGUIDO DESPUÉS DE PERDERTE,PIENSO COMO ME HUBIERAS PUTEADO SI ME VIERAS QUE NO DISFRUTO LA VIDA.AHORA ENTIENDO QUE AL SENTIRME BIEN NO ESTOY TRAICIONANDO TU MEMORIA SINO HONRANDO TU VIDA,ESTOY SEGURA QUE ESO TE HACE FELIZ Y ESTARÍAS ORGULLOSO DE VER A TU MAMÁ ESFORZÁNDOSE PARA SOBREVIVIR.

HOY DESPUÉS DE 8 AÑOS PUEDO SONREÍR,DISFRUTAR DE NUESTRA FAMILIA,AMIGOS,HACER COSAS QUE ME GUSTAN Y TENER ESPERANZA.

CUANDO LOS AÑOS PASAN EL DOLOR SE TRANSFORMA EN NOSTALGIA Y QUEDA EL AMOR POR VOS, LA VIDA NO ES COMO LA HABÍA SOÑADO PERO QUE HAYAS SIDO PARTE DE NUESTRA HISTORIA NO LO CAMBIO POR NADA Y LA VIDA QUE ME QUEDE POR DELANTE TENGO QUE VIVIRLA POR LOS DOS."

TE EXTRAÑO HIJO QUERIDO.