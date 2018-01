Fútbol: Crucero derrotó a Atl. Posadas en un amistoso

Crucero del Norte derrotó este martes 3-0 a Atlético Posadas en un partido amistoso disputado en Santa Inés.

Crucero del Norte disputó el partido con los jugadores que no viajaron a Corrientes para enfrentar a Chaco For Ever.

Fueron dos tiempos de 35 minutos que dejaron un resultado favorable al "Colectivero" por 3-0.

Mauro Siergiejuk fue el autor de dos goles, mientras que Daniel Pérez Centurión, de gran actuación, puso cifras definitivas.

Rivoira se mostró satisfecho por el rendimiento, teniendo en cuenta el recambio para los próximos compromisos oficiales que deberá afrontar el colectivero.

Para el "Decano" sin dudas fue una muy buena prueba de cara a su participación en el Federal "C".

Formaciones:

Crucero: Fernandez; Perez Centurión, Villalba, Godoy, Klyniauk; Cerdan, Molinas, Britez, Cabrera; Siergiejuk y Miranda.

Atlético Posadas: Villagra; Gómez, Runque, Gonzalez, Von Arx; Balanta, Martinez, Gall, Zarza; Gomez L y Buera.