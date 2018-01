El ministro Triaca insultó y echó a su empleada por WhatsApp

La "casera" del ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca, contó que la despidieron porque se retrasó 15 minutos en llegar a la quinta de Boulogne. "Fue producto del estrés de no poder tener acceso a mi silla de ruedas y atender a la gente que tenía que recibir. Sandra no aparecía", se excuso el funcionario nacional.

La ex empleada doméstica del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, quien trabajaba para el en su quinta situada en Panamericana, difundió el humillante audio que le envió el funcionario para despedirla a través de WhatsApp.

En el mensaje de voz se lo escucha decirle: "¡Sandra, no vengas! ¡No vengas porque te voy a mandar a la c... de tu madre, sos una pelotuda!"

Triaca le envió un violento audio a su ex empleada

Sandra Heredia, quien trabajaba en negro desde 2012, fue despedida sin previo aviso, sin recibir indemnización, de forma injustificada y por insultos a través de WhatsApp. Además, trabajaba como Delegada de la Intervención en el sindicato del SOMU, colocada allí por Triaca.

"Con el doble trabajo no tenía vida. Salía de la quinta a las 3 de la mañana. A las 9 me iba al Sindicato y, posiblente, ese día o al siguiente hacía lo mismo. Los hermanos Triaca me dijeron que le dé prioridad a la quinta", dijo.

La Secretaria de Triaca, Claudia Vélez, le comunicaba a Sandra cada vez que había un evento y la mujer abandonaba todas sus tareas y se dirigía a la quinta familiar del ministro. (cronica.com.ar)