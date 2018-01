Fútbol: Crucero completa su partido ante For Ever

Crucero del Norte disputará este miércoles los 57 minutos restantes del partido correspondiente a la fecha 11 de la zona 4 del torneo Federal “A”. Será en Corrientes ante Chaco For Ever. El juego definirá la segunda ubicación en el grupo.

El pasado 10 de noviembre Matías Cano, por entonces arquero de Crucero, sufrió una agresión por parte de los hinchas de For Ever cuando transcurría la primera media hora de partido. El petardo que afectó al guardavalla obligó a su traslado a un hospital por lo que el árbitro del partido determinó suspender el juego.

Dicha situación derivó en la reprogramación de los 57 minutos que restan para completar el encuentro, que se disputará este miércoles desde las 18 en Corrientes, en cancha de Boca Unidos a puertas cerradas.

En lo que respecta a lo estrictamente deportivo ambos equipos, ya clasificados a la siguiente ronda, definirán su ubicación en la zona lo que será importante para la fase 2 del certamen. El que logre el resultado que lo ubique segundo en el grupo, será beneficiado con la disputa de una mayor cantidad de partidos como local en la continuidad del torneo.

En lo que respecta al once inicial del conjunto “Colectivero” no tendrá mayores novedades respecto al que terminó jugando el 2017: Arguello en el arco; Lechner, Tucker, Zamponi y Diana en la defensa; Vera, Oviedo, Sotelo y Bruno en la mitad de cancha; Marinucci y Cardozo en la delantera.

En la vereda de enfrente se estima que el DT de For Ever, Miguel Fullana, sostendrá la base del elenco que ganó los últimos cuatro encuentros del 2017. El entrenador no podrá contar con sus dos extremos: Lisandro Alzugaray (terminó el préstamo) y Hugo Brizuela (molestia muscular; tiene para tres semanas de recuperación).