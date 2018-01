“El Papa ha venido a Chile a traer paz y misericordia para sanar las heridas”

Así lo remarcó a el presbítero misionero Fabián Szyszkowski, quien está presente en Chile junto con su hermano quien también es sacerdote y otras tres personas más, todos oriundos de la tierra colorada. Señaló que “hay que saber exprimirle el jugo a su presencia, vino a sanar las heridas que se han abierto en todos los ámbitos. Él habló y hablará de todos los temas”. Agregó que “el Papa no evita los problemas, los enfrenta”.

En ese sentido, se refirió a la pedofilia y dijo que se vive un flagelo en toda la Iglesia y no sólo en Chile. “Francisco habló de eso porque es una herida que no intenta tapar, porque de lo contrario se pudre. No lo esquiva. Pidió perdón públicamente por estos casos tan aberrantes”, aseveró.

Además, destacó que muchos misioneros están en Chile para poder estar cerca del sumo pontífice. “El martes en el Parque O'Higgins éramos 400 mil personas, estar cerca del Papa renueva el corazón y es maravilloso”, recalcó.

Ver video completo en: https://www.facebook.com/canalseisposadas/videos/1653764794690296/