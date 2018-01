Dengue: sin circulación viral, pero no descartan brote para fines de enero y principios de febrero

Lo indicó el ministro de Salud de la provincia, Walter Villalba, en declaraciones a . Descartó circulación viral en Misiones y aseguró que trabajan constantemente en operativos de prevención. “Por lo general los brotes epidémicos de enfermedades vectoriales comienzan a finales de enero y principio de febrero. Hubo una excepción en 2015-2016, donde se adelantaron los casos un mes y medio. Hoy trabajamos para que esto no ocurra”, aseguró.

Advirtió que la situación regional no nos favorece. “Si bien, en Brasil los casos disminuyeron en gran magnitud respecto de años anterior, pero siguen siendo zona endémica como Paraguay. El trabajo que hacemos no es suficiente si no contamos con la ayuda de la gente con la limpieza dentro de sus hogares”, alertó.

Sobre la fiebre amarilla, dijo que la provincia posee un índice “importantísimo” en cobertura sanitaria, con más del 90% de la población vacunada. “Recomendamos a los que todavía no la tienen, que se la realicen. Por ahora no existe notificación de monos muertos en Misiones, que es un signo bastante concreto de la no circulación en la zona”, explicó.