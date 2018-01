Si el usuario tiene una tarifa eléctrica que sobrepasa el 75 % de lo que pagaba respecto hace un año, Emsa o las cooperativas tienen que refacturar

"Y en un plazo de 30 días (la entidad tiene que) explicarle por qué paga más y sino, tiene que corregir. Si Emsa (o las cooperativas) tiene razón, el usuario va a tener que pagar", observó el presidente del Directorio de la empresa Electricidad de Misiones S.A., Guillermo Aicheler. En declaraciones exclusivas a C6Digital dijo que no se puede hacer "magia" en la administración de la entidad. "Estamos construyendo desde adentro, si bien la Provincia tiene la mayoría accionaria nuestro objetivo es depender cada vez menos de los recursos provinciales, como me lo solicitó el gobernador" Hugo Passalacqua, afirmó. Agregó que se trata de una tarea que está en sus inicios. Pidió tiempo para alcanzar esa meta porque hay acreencias que atender tanto de las empresas como de los empleados. "Seis meses va a ser la primera evaluación, cómo estamos parados. De todo lo que hicimos en junio o julio a más tardar tenemos que poder decir qué hacemos los próximos seis meses, si nos reencauzamos o si seguimos el camino trazado. Esperando que en 2019 podamos planificar un año entero, en obras, en recaudación", apuntó.

Aicheler ocupó con anterioridad el cargo de presidente de la Cooperativa Eléctrica de Montecarlo. Al hacerse cargo de Emsa tiene que enfrentar una situación compleja, con rojos muy grandes. "Hoy estamos logrando un equilibrio más allá de la bronca que pueda tener la gente por los costos. La Nación antes regalaba pero no exigía tener una posición clara en cuanto al cuidado de la empresa y esa fue una de las equivocaciones que hubo. Pero yo -enfatizó- no voy a culpar a nadie. Mi obligación es ver desde esa posición cómo salgo para adelante. Hasta inclusive pidiendo el consejo de los que estuvieron y los tengo", aseveró.

El titular de Emsa explicó que el usuario no entiende algunas cuestiones vinculadas con el servicio de la provisión de energía eléctrica. "Durante dos años no hubo incremento de un valor agregado donde las empresas prestatarias del rubro no tuvieron posibilidad de desarrollarse. Generaron deuda, que hoy están y son las que tenemos que empezar a disminuir, en dos años, tres, cuatro años. En Montecarlo tardamos ocho años", remarcó.

Según Aicheler, la deuda de la empresa eléctrica asciende aproximadamente a unos mil millones de pesos. "Pero así como tenemos deuda también tenemos acreencias. La convergencia energética en su momento debió haberle abonado a nuestra empresa 1.200 millones y esa plata no vino. Son consecuencias de lo que estamos sufriendo hoy. (Tenemos) postes que se caen, líneas que ya no prestan el servicio necesario, transformadores que empezamos a tener problemas, nuevas líneas a construir".

Observó en tal sentido que la provincia está creciendo a un ritmo importante, del 3,5 - 4 por ciento, en cuanto a su población y desarrollo. "Y ese desarrollo nosotros tenemos que empezar a cubrir con energía. Sin energía no hay posibilidad de desarrollo", sentenció.

Sostuvo que estas cuestiones ya las conversó con el Secretario de Energía de la Provincia, Sergio Lanziani, con quien se reunió para elaborar proyectos conjuntos. "El tiene proyectos que si se llegan a poner en marcha Misiones va a tener con creces la energía suficiente, que podrá llevar la línea de 500 megavoltios hasta la zona Centro y de ahí distribuir en 132 y 33 kv lo que adolescemos; no tenemos distribuición suficiente", comentó Aicheler.

En otro tramo de la entrevista en los estudios de Seis Páginas TV de C6Digital, el Presidente de Emsa sostuvo que se debe hacer líneas nuevas para hacer un anillado en toda la costa del río Uruguay. Llegando hasta El Soberbio y de ahí hacia el Norte provincial.

Al hacer referencia al cálculo de consumo y la actualización tarifaria, Aicheler reconoció que se debió haber informado con mucha antelación sobre lo que se venía. "Asumí el 12 de diciembre y si bien estuvimos trabajamos y esto era sabido, las cooperativa y Emsa para la conformación del futuro cuadro tarifario, se ha discutido mucho sobre el valor agregado pero no teníamos los datos nacionales y de éstos depende muchas veces qué es lo que ocurre en un cuadro tarifario".

Seguidamente mencionó que la Nación impone un costo básico, del 19 por ciento. "Y pasan un cuadro tarifario que no es el mismo que teníamos desde principios del 2016/17. Han modificado el cuadro, eliminando algunas ventajas que teníamos. Por ejemplo, si un usuario que gastaba con respecto al

mismo mes del año pasado un 10 por ciento menos, tenía descuento. Eso el Gobierno nacional lo sacó", subrayó. Entonces, había que consumir un 20 por ciento más para tener un descuento. "Ahí radica el primer problema. También cortó el espacio a la tarifa social", agregó.

En este sentido, el titular de la empresa eléctrica enfatizó que desde 300 a 450 kv solo hay un 50 por ciento de descuento mientras que antes llegaba hasta los 700. "Y ahí está la gran diferencia. Nosotros pensamos qué hacemos ahora con el próximo cuadro tarifario, en febrero tenemos que elaborar el que estará vigente desde el 1ro del mes próximo y que estará en las facturas a partir del 1ro de marzo. La Nación va a seguir quitando subsidio y esa quita del descuento incrementa algunas facturas hasta el 100 por ciento. Es el problema que tenemos por eso debemos comenzar a cuidar la energía" eléctrica, aseveró.

https://www.facebook.com/canalseisposadas/videos/1653357458064363/