Fútbol: Crucero igualó sin goles ante For Ever

Crucero del Norte completó el partido correspondiente a la fecha 11 de la zona 4 del torneo Federal "A" ante Chaco For Ever. Fue cero a cero luego de los 57 minutos. El "Colectivero" terminó 4to en la zona y jugará cuatro partidos como visitante en la 2da fase.

Crucero y For Ever completaron este miércoles los 57 minutos que tenían pendientes del partido correspondiente a la fecha 11 de la zona 4 del torneo Federal "A".

Fue empate sin goles, sumando los 33m que se habían disputado el 10 de noviembre pasado en Resistencia cuando el arquero Matías Cano Fue agredido y el partido suspendido.

El resultado dejó a los chaqueños en el 2do lugar de la zona, y a los misioneros en el 4to.

Con esto el "Colectivero" disputará, en la 2da fase del certamen, cuatro partidos como visitante y tres como local.

Debutará como visitante ante Central Córdoba de Santiago del Estero.

SEGUNDA FASE:

ZONA B

CENTRAL CÓRDOBA-SANTIAGO DEL ESTERO

CHACO FOR EVER -RESISTENCIA

CRUCERO DEL NORTE-MISIONES

DEFENSORES DE BELGRANO-SAN NICOLÁS

GIMNASIA Y TIRO-SALTA

SARMIENTO-RESISTENCIA

SPORTIVO BELGRANO -SAN FRANCISCO

UNIÓN-RAFAELA



1ra. fecha - 04/02/18

CHACO FOR EVER vs. DEF.BELGRANO

C.CORDOBA vs. CRUCERO DEL NORTE

SP.BELGRANO vs. G. Y TIRO

SARMIENTO vs. UNION S.

2da. fecha - 11/02/18

SARMIENTO vs. CHACO FOR EVER

UNION S. vs. SP.BELGRANO

G. Y TIRO vs. C.CORDOBA

CRUCERO DEL NORTE vs. DEF.BELGRANO

3ra. fecha - 18/02/18

CHACO FOR EVER vs. CRUCERO DEL NORTE

DEF.BELGRANO vs. G. Y TIRO

C.CORDOBA vs. UNION S.

SP.BELGRANO vs. SARMIENTO

4ta. fecha - 25/02/18

SP.BELGRANO vs. CHACO FOR EVER

SARMIENTO vs. C.CORDOBA

UNION S. vs. DEF.BELGRANO

G. Y TIRO vs. CRUCERO DEL NORTE

5ta. fecha - 04/03/18

CHACO FOR EVER vs. G. Y TIRO

CRUCERO DEL NORTE vs. UNION S.

DEF.BELGRANO vs. SARMIENTO

C.CORDOBA vs. SP.BELGRANO

6ta. fecha - 11/03/18

C.CORDOBA vs. CHACO FOR EVER

SP.BELGRANO vs. DEF.BELGRANO

SARMIENTO vs. CRUCERO DEL NORTE

UNION S. vs. G. Y TIRO

7ma. fecha - 18/03/18

CHACO FOR EVER vs. UNION S.

G. Y TIRO vs. SARMIENTO

CRUCERO DEL NORTE vs. SP.BELGRANO

DEF.BELGRANO vs. C.CORDOBA