Legislatura: impulsan ley para prohibir en toda la provincia el uso de pirotecnia sonora

Una iniciativa legislativa propone incorporar el Artículo 50 BIS al Código de Faltas de Misiones para que tenga vigencia en todo el territorio provincial y sancionar con hasta 15 días de arresto a quien incumpla. Seis comunas ya sancionaron ordenanzas en el mismo sentido. “Ninguna costumbre puede crear Derecho cuando esa costumbre daña a miembros de la comunidad”, comentó el autor del proyecto, Isaac Lenguaza.

La propuesta del diputado del PAyS cuenta con el acompañamiento de sus compañeros del bloque Giuliana Perini, Martín Sereno y Carlos Goring.

Lenguaza advirtió que si bien cada comuna tiene autonomía, es importante aportar a la armonía normativa y al reconocimiento de que todos los habitantes de la provincia gozan del mismo derecho a no ser dañados.

Para elaborar la iniciativa, Lenguaza tuvo contacto con familias que tienen hijos con algún grado de Trastorno del Espectro Autista (TEA), excombatientes de Malvinas y vecinos que colaboran con asociaciones protectoras de animales.

“Es tan grande el perjuicio y tan importante el bien público en juego que no hay cabida para los lobbys de los vendedores de pirotecnia, que por lo general plantean incostitucionalidades cuando se proponen proyectos de este tipo. De hecho, la justicia está dejando de darles la razón como pasó en Paraná, Entre Ríos”, recordó el diputado, advirtiendo que de sancionarse la Ley, no habrá margen para ese tipo de arremetidas judiciales.

El artículo 50Bis que se propone incorporar a la LEY XIV - Nº 5 señala: “Prohíbese la manipulación y uso particular de todo elemento de pirotecnia y cohetería de tipo explosiva con efecto audible o sonoro, cualquiera fuera su característica y naturaleza, sea éste de venta libre o no y/o fabricación autorizada. Se impondrán multas de hasta el setenta y cinco (75) por ciento del sueldo mencionado en el Artículo 2 o arresto de hasta quince (15) días a quienes infrinjan esta prohibición”.

“Estamos en tiempos en que la evolución social, los avances científicos y el sentido de la empatía nos exigen una revisión permanente de las costumbres. Justamente, las ciencias en general y la ciencia médica en particular, han demostrado que la pirotecnia sonora acarrea una grave contaminación en el medio ambiente y genera riesgos concretos en la salud e integridad de personas, sobre todo en personas ancianas, veteranos de guerra -a quienes les es traumático recordar esos estruendos-, enfermos cardíacos y personas con discapacidades cognitivas o neurológicas que no comprenden la causa de explosiones, tales como Síndrome de Down, Asperger, Autismo, y otras; y en bebés y niños con mayor sensibilidad auditiva y eventual daño irreparable, entre otros” agrega en los fundamentos. “Nada más alejado a la idea del derecho al “ambiente sano y equilibrado” garantizado por el Artículo 41 de la Constitución Nacional. Es evidente, entonces, que existe un interés público por proteger, claramente superior a los intereses particulares de quienes podrían oponerse a la sanción del presente proyecto de Ley”, señaló en la iniciativa.

Finalmente recordó que varias provincias avanzan con la sanción de leyes en la misma línea. La provincia de Buenos Aires, por ejemplo, ya aprobó la iniciativa en el senado y ahora espera su tratamiento en Diputados.