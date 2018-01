Quitas de la Tarifa Social y del beneficio por ahorro energético, las principales causas de los mayores aumentos en la tarifa energetica

El aumento de la tarifa eléctrica mayorista dispuesta por el Ministerio de Energía y Minería a cargo de Juan José Aranguren dispuesta por la pasada Resolución nro 1091-E-2017 del pasado 1ro de diciembre de 2017 que en este primer tramo implica un incremento promedio en la misma del 35%, presenta otros agravantes que perjudica a los sectores residenciales con menos ingresos y a quienes han tenido un ahorro energético.

Quienes con la factura del mes de Noviembre estaban considerados como TARIFA SOCIAL, conforme figuraba en la factura de energía eléctrica, fueron excluídos con la factura del mes de Diciembre por los controles que desde la Secretaría de Energía de la Nación en cruce de datos con el Sistema de Identificación Nacional y Tributaria (SINTyS) se verifica que no encuadran o no hay datos del mismo.



Se recuerda que para acceder a la TARIFA SOCIAL conforme a la Resolución nro 7/16 del mismo Ministerio de Energía y Minería se requiere:

a) Si es jubilado o pensionado que su haber mensual no supere dos veces el haber mínimo.

b) Si es empleado en relación de dependencia que a la fecha no perciba ingresos mensuales mayores a $19.000 (dos salarios mínimos vitales y móviles).

c) Los titulares de programas sociales, los inscriptos en el monotributo social, los que reciben seguro de desempleo, Las empleadas domésticas inscriptas debidamente, quienes tengan certificado de discapacidad también pueden acceder.

d) En todos los casos quedan excluídos si el titular tiene un vehículo con antigüedad menor a 15 años, si posee más de dos inmuebles (o dos conexiones de luz ) y los titulares de embarcaciones de lujo.

De esta manera, quien perdió el beneficio de la tarifa social se encontró con aumentos en la factura de luz cercanos al 100% pues, con la factura de Diciembre también debe pagar por lo que corresponde a la tarifa eléctrica mayorista, que hasta noviembre no lo hacía.

Si el titular considera que es beneficiario de la TARIFA SOCIAL y fue excluído debe dirigirse a la prestataria del servicio (Emsa o Cooperativa Eléctrica correspondiente) para solicitar la re inclusión en la misma acreditando los requisitos indicados.

Por otro lado, la misma Resolución nro 1091-E-2017 del pasado 1ro de Diciembre de 2017 redujo los beneficios en la tarifa general para los que hicieron ahorro energético, medida que regía desde marzo de 2016 con la intención de promover el uso racional de la energía. Hasta el mes de Noviembre de 2017, ahorros en el consumo respecto del mismo mes del año anterior (por ejemplo consumo de Noviembre de 2017 respecto a Noviembre 2016) tenía bonificaciones en la tarifa que rondaban entre 10% y 20% de modo que un usuario que tuvo ahorro de consumo en el mes de Diciembre se encontró con aumentos superiores al 55% porque al incremento tarifario de 35% se agregó la quita de la bonificación del 10% al 20%.



No se puede soslayar que el incremento tarifario del mes de Diciembre se da en los meses en los que el consumo de kilovatios aumenta entre 20% a 30% en algunos casos por las mayores temperaturas que incrementa el uso de equipos electrodomésticos de refrigeración (aires acondicionados, freezers y heladeras).



El aumento tarifario de Diciembre de 2017 (35%) y febrero 2018 (22%) ya fueron anunciados en el mes de Octubre por parte de funcionarios nacionales. Se adjunta link de una nota del pasado 10 de octubre en la cual Marcos Peña confirmó que tras las elecciones habría aumentos de agua, luz y gas.

Desde la llegada de Aranguren al Ministerio de Energía y Minería la tarifa eléctrica mayorista registró un incremento promedio cercano a 2800% (es decir 27 veces de su valor original), dado que inicialmente el costo del megavatio era de $30 y en la actualidad es de $810.



Estos incrementos fueron dándose en tres etapas: febrero de 2016 1000% (de $30 a $300), febrero de 2017 100% ($300 a $600) Diciembre de 2017 35% ($600 a $810).. Estos importantes aumentos en el costo de la energía eléctrica mayorista han tenido como finalidad reducir el déficit fiscal del Estado Nacional dado que este aumento tarifario significa quita de subsidios a la energía que afrontaba el Tesoro Nacional.