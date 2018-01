El Gobierno nacional podrá disponer de dólares depositados por los ahorristas

El Banco Central de la República Argentina aprobó la Comunicación A6105, que habilita al Gobierno a tomar parte de los dólares depósitos para financiar al Tesoro nacional, algo que estaba prohibido luego de la las duras lecciones que dejó el final de la convertibilidad y el corralito. Desde aquella experiencia, los depósitos en dólares sólo se prestaban al sector privado para actividades vinculadas a la exportación, justamente aquellas que generan dólares.

El dato surge de una Comunicación del Banco Central, que es el equivalente a los decretos en otros organismos del Estado, de capacidad resolutoria. Tras la publicación de este documento oficial, la información fue levantada por el portal informativo Informe Político (www.informepolitico.com.ar), y Minuto de Cierre la consideró una información demasiado importante para obviarla, más aún luego de haber consultado la documentación del Banco Central.

Hoy, el sistema cuenta con u$s 27.100 millones en depósitos, de los cuales unos u$s 9.000 fueron prestados a privados, por lo que en base a los niveles de encaje actuales, el Tesoro Nacional se podría hacer con entre u$s 4.500 millones y 3.500 millones de dólares de los ahorristas para financiarse mediante títulos de deuda pública. (minutouno.com)