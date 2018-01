“Me da paz saber que Stefanía vivió su vida intensamente”

En una entrevista exclusiva con la madre de Stefanía Vier, Claudia Acosta, destacó la lucha que llevó adelante su hija y aseguró que “ella amaba la vida, cerró sus ojos cuando vio que estaba todo en orden y había más soldados para llevar adelante la lucha por la concientización sobre la donación de órganos”. Al respecto, agregó que “uno tiene que amar la vida por sobre todas las cosas. Vivió sus últimos años como lo tendríamos que hacer todos”.

En ese sentido, señaló que “todos pensamos que vamos a llegar a los 80 años pero no pensamos en lo que pueda pasar. La vida es ahora, este es el momento más importante que tenemos, el antes ya pasó y lo que viene todavía no se sabe. Hay que disfrutar. Me saca una sonrisa recordar todas las vivencias de Stefy”.

“Las huellas de ella llegan hasta cierto punto y después tenemos que continuar nosotros con la ayuda de los medios y con los que quieran unirse a seguir el camino y esparciendo conciencia. Los que están esperando un órgano tienen que esperanzarse porque los milagros existen y llegan. Las personas se van solamente cuando es su momento, ni antes ni después”, indicó.

Además, dijo que las familias que están a la espera de un órgano “deben tener fe”. Añadió que Stefy creía que “el amor incondicional es la mejor religión y la mejor medicina. Cuando uno dona le está dando algo suyo a un desconocido para que pueda seguir viviendo”.

Stefanía Vier en el 2015, tras 101 días de espera, recibió un trasplante de corazón que le permitió seguir viviendo. En octubre del 2017 falleció luego de que su cuerpo rechacé el corazón trasplantado. Dejó un legado de lucha y amor por la vida, siendo un ejemplo para todos aquellos que necesitan de donantes para tener la esperanza de continuar viviendo.

Entrevista completa en: https://www.facebook.com/canalseisposadas/videos/1655914941141948/