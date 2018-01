Cadetes de los liceos militares volverán a manipular armas de fuego

Por resolución del Ministerio de Defensa, los alumnos de entre 14 y 17 años de los liceos militares podrán volver a instruirse con armas de fuego. Desde tercer año, los chicos practicarán tiro con carabinas calibre 22. En el último año -sexto- podrán manipular cualquier arma de fuego portátil que cada fuerza considere pertinente. "Es una medida que atrasa. Las armas las tienen que manejar los adultos y bastante mal lo hacen", dijo la directora ejecutiva del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, Nora Schulman.

Los liceos militares son las únicas instituciones educativas en la órbita del Ministerio de Defensa. En el país hay solo nueve; todos secundarios. La mayoría depende del Ejército, dos tienen especialidad naval y uno aeronáutico. En ellos, las reglas de juego son muy distintas a las que priman en los colegios convencionales. Reciben formación castrense, la carga horaria es más extensa con internados obligatorios y, una vez que se reciben, pasan a formar parte de la reserva de oficiales.

Varias de esas reglas se habían flexibilizado e incluso eliminado a partir del Plan de Liceos 2010, que proponía un cambio profundo en la concepción de las escuelas. En 2013, después de varios intentos previos por desestimar la formación castrense, por resolución del entonces ministro de defensa Arturo Puricelli, se suprimieron la práctica con armas letales y las materias de instrucción militar que ya eran considerados como espacios extracurriculares desde hacía tres años.

La medida había sido celebrada por el Comité de los Derechos del Niño (CRC, por sus siglas en inglés), el órgano de la ONU que certifica el cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño. Sin embargo, el 28 de diciembre de 2017, a través de la Resolución Nº 1270, se dejó sin efecto el Plan de Liceos 2010. En sus considerandos, dice que se "invoca erróneamente" la Convención y el protocolo relativo a la participación de niños en conflictos armados. Asegura que esas normas "no establecen prohibición alguna" y que permiten a las Fuerzas Armadas tener establecimientos educativos para menores.

Nora Schulman, directora ejecutiva del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (Casacidn), dijo a Infobae: "Nuestra respuesta es categórica y desastrosa. Nos llevó tanto tiempo instalar estas discusiones y, de repente, los chicos de entre 14 y 17 años van a volver a manejar armas. Es una medida que atrasa y que la próxima vez que el Comité analice a la Argentina lo va a hacer notar. Las armas las tienen que manejar los adultos y bastante mal lo hacen".

A la CRC adhieren todo los países salvo Estados Unidos. En mayo, representantes de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF), de cancillería y de la Secretaría de Derechos Humanos viajarán a Ginebra, Suiza, a rendir cuentas.

Facundo Hernández, referente de Derechos de Infancia y Adolescencia, que integra la coalición Infancia en Deuda, señaló a Infobae: "Siempre se busca que haya una progresividad en materia de cumplimiento de derechos de los chicos. Más allá de que en el protocolo no hay una prohibición expresa, no hay ninguna duda de que se lo van a achacar. Es sentido común que cuanto más lejos un niño esté de armas, mejor".

Del otro lado, ven como algo "lógico" que los liceos, cuya función es preparar futuros militares, ofrezcan la posibilidad de entrenamiento de tiro supervisado por instructores. Dicen que, en caso contrario, serían secundarias convencionales. También remarcan, tal como consigna la resolución, que los alumnos más jóvenes, de primero y segundo año, solo recibirán conocimientos teóricos y no podrán manejar armamento.

"Se acatará la orden emanada por el ministro Aguad y no tendría que haber inconvenientes. Seguramente se va a volver a como era la currícula anteriormente, así que los cambios no serían un problema. Está todo armado para volver a lo anterior", indicaron fuentes castrenses a Infobae.

En los liceos, los alumnos son también denominados "cadetes". Varias figuras reconocidas egresaron de sus escuelas. Los ex presidentes Raúl Alfonsín y Fernando de la Rúa, por caso. También el ex vicepresidente Julio Cobos y el ex procurador general de la nación Esteban Justo Righi, entre otros. Por fuera de la política, en las aulas del Liceo Naval Almirante Brown estudiaron el doctor Alberto Cormillot, el director de cine Luis Puenzo y el conductor y locutor Juan Francisco "Pancho" Ibáñez.

Todos sus egresados forman parte de la reserva de oficiales, más allá de que pocos eligen carreras militares una vez que terminan. El Plan Liceos 2010 ofrecía la posibilidad de declinar con 18 años si esa era la voluntad del joven. Ahora, se removió ese artículo. "Uno de los propósitos de la creación de los liceos militares fue contribuir a la formación del personal de la Reserva", sostiene la resolución.

Además, las escuelas recuperan cierta rigidez en sus regímenes de cursada. Habrá dos opciones: internado y semi-internado. Cada fuerza determinará el sistema que se aplicará en su liceo, con posibilidad de externado limitado. "En los casos de semi-internado, los alumnos deberán realizar una internación mensual", especifica.

A partir de febrero, las fuerzas coordinarán con el Ministerio de Defensa la readaptación curricular, pero ya la resolución incorpora como una nueva actividad extracurricular la asignatura de "diálogo intercultural contemplando los diferentes credos". (Infobae.com)