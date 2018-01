Buenas ventas en la Fiesta de la Verdura

En un nuevo encuentro desarrollado este sábado, en el predio del Galpón 10, de Eldorado, las familias agricultoras que participan en el evento de comercialización denominado “Fiesta de la Verdura”, tuvieron buenas ventas. El acompañamiento de los técnicos de la Secretaría de Agricultura Familiar, sumado a otras instituciones permiten concretar esta actividad.



Luego de más de cinco años de estar comercializando en el Paseo Cooperativo, una Ordenanza que regula la venta ambulante, ha hecho que se tengan que mudar los productores de las diversas organizaciones a otro espacio, en este caso el Galpón 10 de la Ex Cooperativa, donde hace más de 20 años nacía la Feria Franca en Eldorado.

En el nuevo lugar, el público va reencontrándose de a poco con los productores que cada sábado vienen de distintos municipios a ofrecer una gran variedad de su producción, verduras, hortalizas, frutas de estación, plantas ornamentales y medicinales, como también productos elaborados como ser pickles, mermeladas, dulces y diferentes panificados caseros.

Los productores de las organizaciones se mostraron satisfechos con la respuesta del público en general.

Ana de Santa Rosa de Lima, Puerto Los Pinares, (Eldorado) sostuvo la gente está viniendo "a medida que se van enterando que estamos acá. Pero las ventas han disminuido, en el Paseo Cooperativo hay mucha más circulación de gente. Esperemos que esto se pueda sostener con las ventas, porque todas las cosas aumentan de precio y si no vendemos bien, vamos a tener que buscar otro lugar para ofrecer nuestros productos".´

Irma, de Productores Unidos de Santiago de Liniers -PUSaLi-, dijo que es el primer sábado que asiste "y no me puedo quejar, se vende siempre, pero no es el movimiento que teníamos en el Paseo Cooperativo, y como ves también son menos los productores que están viniendo. Vamos a ver qué pasa".

La opinión del público

Margarita, dijo: siempre compro de estos productores porque traen verduras frescas y sobre todo encuentro huevos caseros que uso para hacer galletitas caseras; espero que les vaya bien, pero en el Paseo Cooperativo estaba mejor, no entiendo porque le sacaron de allá. Espero que el intendente revea esta situación y puedan volver a ese lugar.

Juan, en tanto, expresó que "es la primera vez que vengo acá, la verdad pensé que esto era más grande, que me iba a encontrar con muchos stands, pero igual hice algunas compras, los precios están bien y se puede encontrar frutas y verduras frescas, que es lo mejor".