Reforma Laboral: la CGT apoya el desdoblamiento

El triunviro de la CGT Héctor Daer avaló este sábado el eventual desdoblamiento de la anunciada reforma laboral en varias leyes separadas, al sostener que se trata de una "buena iniciativa" y que "tendría que haberse tomado de entrada".

"Me parece bien. Esto va a poder desagregar más los contenidos y debatirlos más profundamente. Así que me parece una buena medida que tendría que haberse tomado de entrada", indicó el dirigente de Sanidad en declaraciones en declaraciones a radio Continental, según consignó la agencia Noticias Argentinas, citado por el diario Perfil.com

el escenario que dejó abierto el jefe de Gabinete, Marcos Peña, es "una buena iniciativa" porque permitirá profundizar en el tratamiento por separado de tres temas que el Gobierno había contemplado abordar en un paquete: el blanqueo laboral, la formación profesional y la agencia de tecnología médica.

El viernes, el jefe de los minsitros había dicho que "no es de vida o muerte que sea una sola ley o varias leyes", e incluso adelantó que habrían "modificaciones normativas que el Congreso definirá". Asimismo, señaló que la reforma laboral podía desagregarse en "varias leyes" pero lo que el Gobierno no estaba en condiciones de "aceptar" era que no se efectuaran "cambios en un sistema laboral injusto y obsoleto".

Por otra parte, Daer se mantuvo firme en el reclamo de la incorporación de la cláusula gatillo en las discusiones paritarias de este año, como una garantía de protección para los trabajadores en caso de que la meta de inflación no se cumpla. "Durante los últimos dos años escuchamos pronósticos de inflación que no se cumplieron. Ahora estamos ante una nueva disyuntiva, y queremos que al Gobierno le vaya bien y baje la inflación, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados si los trabajadores pierden poder adquisitivo", planteó.

En ese sentido, remarcó que "si ese 15% de inflación que pronostican para 2018 no se cumple, que no lo paguen los trabajadores". "Además, indicó que si ellos (el Gobierno) están seguros de que será 15%, entonces la cláusula gatillo quedará abstracta". Por tal motivo concluyó: "Una cláusula gatillo le da credibilidad a lo que proponen las autoridades de Economía".