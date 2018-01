Básquet: Landi concentra con la selección

El 2018 arrancó con todo en materia de selecciones nacionales. Este sábado, con el entusiasmo propio de los chicos de esta edad, comenzó la concentración de la Selección Nacional U16 previa al TBF U16 International Tournament. De la misma forma parte el base de Tokio, Lucas Landi, que tendrá una nueva experiencia con la albiceleste fuera del país.

Este certamen, que cuenta con la participación de selecciones de primer nivel mundial como Lituania, Francia y Serbia, se jugará entre el 27 de enero y el 2 de febrero en Sakarya, Turquía.

Para dicha cita, el conjunto argentino concentrará en el CeNARD hasta el 24 de este mes para posteriormente viajar hacia Turquía. El equipo estará dirigido por Daniel Farabello, en tanto que Juan Manuel Gattone será el Asistente Técnico. Claudio Frattoni se encargará de la preparación física y Fabián Regiretti será el Kinesiólogo.

Previo al inicio de la concentración, Daniel Farabello dialogó con cabb.com.ar y se mostró entusiasmado por la oportunidad que representa este viaje para estos jóvenes jugadores: ‘‘Creo que es una gran oportunidad. Vamos con la expectativa de aprovechar el viaje, el torneo, para desarrollar, para adquirir experiencia, para medirnos con otros equipos de un nivel que no es frecuente para nosotros enfrentar, para competir, que a su vez es parte del desarrollo. Más que nada con la expectativa de que a los chicos le sirva la experiencia’’, explicó.

Uno de los desafíos que deberá enfrentar el cuerpo técnico de cara a una competición de tanto nivel, será preparar el equipo en muy pocos días. En referencia a eso, Farabello señaló: ‘‘A los chicos los conocemos porque hemos hecho varias concentraciones durante el año pasado. Pero debido a que nunca hemos tenido competición oficial no nos enfocábamos en trabajar con un solo grupo sino en ver la mayor cantidad de chicos posibles. Por eso entre los 12 jugadores hay chicos que no se conocen entre ellos y que nunca han jugado juntos’’, indicó. Y luego agrego: ‘‘La idea será trabajar defensivamente lo más agresivo posible, ofensivamente pasarnos la pelota y prepararnos para llegar con la mejor forma de equipo posible’’.

Por una cuestión de logística, no hubo posibilidad de realizar una preselección con un número amplio de integrantes, sino que se debió elegir a los 12 jugadores que directamente jugarán el TBF U16. Ante esto, Farabello fue claro al aclarar: ‘‘Los que hoy no están siguen en carpeta. Estos no son los 12 jugadores definitivos de esta camada, esto es una circunstancia especial. Hay grandes jugadores que podrían haber estado. Lo importante es que tengan en claro que siguen estando en carpeta y las puertas están abiertas para siguientes competiciones y concentraciones’’, concluyó.

El equipo argentino concentrará en el CeNARD hasta el 24 de enero. El TBF U16 comenzará el 27 de este mismo mes y se extenderá hasta el 2 de febrero. El torneo contará con la participación de ocho equipos: Turquía (U16 y U15), Serbia, Francia, Lituania, Bosnia y Herzegovina, China y Argentina. Vale recordar que nuestro país viene de obtener la medalla de bronce en la edición 2017 de este importante campeonato.

Los convocados

Mateo Díaz

Posición: Base

Club: Racing de Gualeguaychú

Altura: 1.86

Clase: 2002

Lucas Landi

Posición: Base

Club: Tokio de Posadas

Altura: 1.82

Clase: 2002

Mateo Pérez

Posición: Base/Escolta

Club: Náutico Sportivo Avellaneda de Rosario

Altura: 1.90

Clase: 2002

Juan Cruz Conte Grand

Posición: Escolta

Club: Boca Juniors

Altura: 1.92

Clase: 2002

Fabio Gauto

Posición: Escolta

Club: Regatas de Corrientes

Altura: 1.93

Clase 2002

Federico Copes

Posición: Escolta/Alero

Club: Los Indios de Moreno

Altura: 1.96

Clase: 2002

Pedro Frei

Posición: Alero

Club: La Armonía de Colón

Altura: 1.93

Clase: 2002

Pedro Rossi

Posición: Alero

Club: Bahiense del Norte

Altura: 1.99

Clase 2002

Juan Fernández

Posición: Alapivote

Club: Unión de Santa Fe

Altura: 2.05

Clase: 2002

Ignacio Bednarek

Posición: Alapivote

Club: Peñarol de Mar del Plata

Altura: 2.05

Clase: 2002

Bautista Ott

Posición: Pivote

Club: Bahiense del Norte

Altura: 2.01

Clase: 2002

Augusto Roveres

Posición: Pivote

Club: Lanús

Altura: 2.05

Clase: 2003

Fuente: Diego García

Twitter: @Diego2120 / prensa@cabb.com.ar / Twitter: @cabboficial