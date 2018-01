Robos a taxistas: buscan que este año se apruebe la ordenanza para el uso de botones antipánico

Es una de las medidas que piden los taxistas al Concejo Deliberante posadeño para terminar con los hechos de inseguridad en la ciudad. Este fin de semana un trabajador del volante sufrió el asalto de cuatros delincuentes, quienes tras amenazarlo con una picana, le robaron toda la recaudación que tenía en el vehículo.

“La modalidad de los robos se va renovando. En Posadas existen muchas zonas desamparadas con respecto a la seguridad. Esto lo venimos diciendo desde mediados de noviembre”, manifestó Alfredo Gamarra, en declaraciones a .

Dijo que en esta época de crisis “ningún taxista prevé los riesgos, simplemente intenta cumplir con cada propietario y llevar la comida a su casa”.

Insistió en la necesidad de aprobar la obligación de botones antipático de seguimiento satelital en tiempo real en taxis. “Hay muchos propietarios que no quieren, pero no podemos seguir así en materia de inseguridad. Los costos no se comparan con el valor de una vida”, aseveró.