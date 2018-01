Karting: dos misioneros en la Rok Cup USA

Cuatro fueron los argentinos que participaron de la Rok Cup USA en el Kartodromo de Palm Beach en Miami-EE.UU. Mairu Herrera y Francesco Grimaldi fueron los misioneros presentes en la AM Engines donde disputaron las finales.

CATEGORÍA MINI ROK:

Mairu Herrera: a lo largo del fin de semana la misionera peleo de igual a igual siendo su primera experiencia en Estados Unidos. En la prefinal largo P.35 cuando venía avanzando en la vuelta 4 un golpe bastante complicado la hizo abandonar. La final Mairu largo P38 evitando una accidente ni bien comenzó la carrera pero después un enganche con dos pilotos la deja última remontando hasta la posición 31.

"Una hermosa experiencia para mí, fue todo muy parejo en un segundo había más de treinta autos, todo muy parejo y aguerridos habrá que trabajar más en esa parte también pero me voy conforme y esperamos poder repetir"

Santiago Biagi: Sabor agridulce para el piloto de Merlo , ya que tenía Kart para estar peleando el podio pero el no haber largado una de las mangas el día sábado complicó el resto del fin de semana. En la prefinal venía avanzando desde el Puesto 24 y un toque lo retraso. La final la largo puesto 25 y llegó en la posición 13 tras una buena remontada con tiempos de punta.

" La verdad que una picardía lo que nos pasó en la manga el largar atrás es complicado teníamos un gran auto con tiempos de punta pero bueno pudimos llegar pasando muchos autos en la final. Agradecer a Leandro Agüero por el gran trabajo que hizo . A mi papá que no pudo estar para esta carrera , y a mi mamá que la extraño ya que desde año nuevo que no la veo como a toda mi familia y bueno buscaremos revancha en la próxima fecha del Skusa"

CATEGORÍA JÚNIOR ROK :

Francesco Grimaldi: Después de una increíble remontada en la prefinal (superó en 6 vueltas 18 autos) se retrasó finalizando Puesto 29. En la final debió abandonar finalizando a 8 vueltas en el Puesto 29.

CATEGORÍA SHIFTER MASTER

ANDRÉS HOFFMAN: El piloto del Team Bordogna Racing realizó un gran trabajo a lo largo de toda el fin de semana. El de Gral Ramírez Entre Ríos siempre fue protagonista . Quinto en la prefinal en la final se vio involucrado en incidente con un piloto brasileño que no lo dejo pasar terminando los dos fuera de carrera. Una pena ya que Andrés al igual que Biagi estaban para subir al podio.

Fuente: Corazón Formula Uno