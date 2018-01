Diarrea del viajero: medidas de prevención para evitarla

Desde el Hospital Escuela de Agudos “Dr. Ramón Madariaga” dieron a conocer una serie de recomendaciones a la población para disfrutar de unas vacaciones seguras. Por lo que informan algunas medidas de prevención para evitar la “diarrea del viajero”.

En este sentido informan que se trata de la diarrea que se presenta durante o poco tiempo después de un viaje. En su mayoría son diarreas de tipo infeccioso debidas a gérmenes, como las bacterias (por ejemplo, Escherichia coli) y los virus (por ejemplo, Norovirus). Esta problemática es la más frecuente en las personas que viajan.

Se transmite por el consumo de agua o alimentos contaminados. Afirman, al tiempo que agregan los síntomas son tres o más deposiciones blandas en 24 horas durante, o poco tiempo después de un viaje y suele estar acompañada de otros síntomas como náuseas, vómitos, dolor abdominal o fiebre. Este cuadro puede extenderse de 5 a 7 días aproximadamente y en algunos casos, prolongarse hasta 2 semanas.

Ante estos síntomas es recomendable tomar abundante cantidad de agua segura para evitar la deshidratación. También se pueden consumir sales de rehidratación oral, que son preparados comerciales de bajo costo para episodios severos de diarrea, aclaran.

Para prevenir la “diarrea del viajero” lavarse frecuentemente las manos, en especial antes de las comidas y luego de ir al baño, beber solamente agua segura y no consumir hielo, utilizar agua segura para preparar alimentos o lavarse los dientes, consumir alimentos bien cocidos y preferentemente mientras se encuentren calientes, evitar comer verduras crudas, consumir alimentos que sean de cadenas de comercialización y evitar los de elaboración casera y/o los de puestos de venta callejeros, no consumir productos lácteos que no hayan sido pasteurizados, no consumir alimentos cuya cadena de frío se haya interrumpido (que hayan estado expuestos a temperaturas ambientes por un período prolongado de tiempo).

En zonas sin agua segura para potabilizar el agua: Hervirla durante por lo menos un minuto, agregar 2 o 3 gotas de lavandina (hipoclorito de sodio) por litro y dejar reposar 20 minutos antes de consumir. En el caso de utilizar pastillas potabilizadoras, se deben seguir las instrucciones del fabricante.