Macri dijo en Rusia que el Pacto Fiscal con los Gobernadores es para lograr "una economía que no dependa de créditos externos"

En una entrevista concedida al canal ruso RT, el presidente Mauricio Macri sostuvo que el acuerdo fiscal acordado con la mayoría de los mandatarios provinciales -entre ellos el de Misiones, Hugo Passalacqua, quien lo acompaña en la gira- tiene como meta un "país fuerte, con economía firme que no dependa de los créditos externos" e "inflación de un dígito" para 2019.

Durante su visita a Moscú, en donde se reunió con el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin -con quien firmó un memorándum para profundizar la cooperación económica y comercial en diferentes áreas-, Macri concedió una entrevista de 22 minutos a RT. Allí destacó el "enorme interés" demostrado por las compañías rusas en Argentina -tras reunirse con representantes de las empresas más importantes como parte de su agenda oficial-, y apostó a una "asociación estratégica integral" con Rusia.

"Argentina ha emprendido un cambio muy profundo, no un cambio económico sino un cambio cultural", dijo, y explicó que ese cambio está basado en que "la política tiene que estar orientada al servicio de la gente", con base en un compromiso con la "verdad", la "transparencia" y la "institucionalidad".

Macri asumió durante la entrevista que en Argentina "todavía hay minorías que creen que las prácticas populistas del pasado son la mejor solución para el país", pero señaló que su gobierno trabaja sobre los valores de la cultura del trabajo y el esfuerzo personal. "Hoy estamos trabajando sobre los valores que son los nuestros: la cultura del trabajo, el esfuerzo personal, decir la verdad, tener estadísticas confiables, una economía que se va saneando", consignó Macri.

El Presidente, al ser consultado sobre lo expresado por actores y políticos de la oposición, quienes sostienen ser perseguidos políticos por la gran cantidad de causas que tienen, afirmó: "Eso es falso: la Justicia actúa de forma independiente", y cuestionó que "en Argentina muchos festejan que no se va a juicio, que no hay condenas".

"Es una vergüenza lo que dijo Raúl Zaffaroni", consideró el jefe de Estado, ya que "como ex miembro de la Corte Suprema y actual juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos debería ser el primero en defender los valores de la democracia". Consultado sobre Venezuela, Macri indicó que en ese país "hace rato no se vive en democracia".

"Los resultados electorales no son para mi garantía de que hayan sido producto de una elección transparente", dijo, al tiempo que calificó a Nicolás Maduro como "un dictador" que puso en peligro la vida de muchos venezolanos. De similar manera se refirió a Cuba, y afirmó que ese país y Argentina deberían "encontrar una forma de volver a tener una relación más estrecha", y "acompañarlos en lo que espero sea una vuelta de la democracia".

Macri también habló sobre su visión del Mercosur y reiteró la "importancia" de lograr un acuerdo con "la unión euroasiática", un convenio entre el bloque regional sudamericano y la Unión Europea que se viene gestando hace años y que parecería atravesar por su etapa final antes de su concreción. Con una elección en Brasil en puerta, en la cual el dirigente "Lula" Da Silva tendría chances de ser presidente otra vez, Macri afirmó que "es nuestro socio más cercano, histórico y estratégico, complementado con Paraguay y Uruguay; algo que trasciende a (los gobernantes) que estamos de paso".

Sobre política local, Macri aseguró que Cambiemos "se ha consolidado" ya que se ha podido "articular un trabajo conjunto con el PRO, radicales y la Coalición Cívica", y aseveró que con esa alianza han "llevado tranquilidad a la población". Sin embargo, "para hablar de reelección falta mucho", aseveró Macri, y agregó: "Tengo un compromiso con los argentinos hasta el último día que me necesiten, pero me parece que hablar de reelección a esta altura, cuando hay tanto por hacer, está fuera de tiempo".

"Me comprometí para con la gente y mi tarea es ayudar a que los argentinos tengan mejor futuro", dijo Macri, y reiteró que su gobierno "seguirá reduciendo la pobreza lentamente". "Muchos me critican porque no hemos hecho el ajuste como Argentina necesitaba, pero nosotros creíamos que los argentinos no estaban listos; por eso apostamos a hacerlo en forma gradual; acordamos con los gobernadores un pacto fiscal", para lograr un "país fuerte con una economía que no dependa de créditos externos", indicó Macri.

"Espero que avancemos en reducir la inflación. Hemos bajado escalones, menos rápido de lo que soñábamos pero fueron muchos años de inercia, de precios regulados que no representaban el costo de los servicios, pero espero que esté en menos de un dígito en 2019 y que los argentinos piensen en su moneda, y no en el dólar", agregó.

"Lograremos que no se piense en términos de moneda de otro país", y dijo que en relación al dólar "muchos reclaman tenerlo más alto, pero la realidad es que (el precio) lo oficia el mercado". Y agregó que su gobierno debe demostrar "a los ciudadanos que los que conducimos somos responsables y cuidamos el valor de la moneda y administramos bien los impuestos que pagan los argentinos". (eldia.com)