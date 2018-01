Básquet: OTC se mide ante Libertad de Sunchales

Oberá Tenis Club está en la localidad de Sunchales, Santa Fe, donde este miércoles enfrentará al Club Deportivo Libertad, en otro partido de la Conferencia Norte de la Liga Argentina de Básquet. El partido comenzará a las 21.30 y tendrá arbitraje de Alejandro Trias y Danilo Molina.

El elenco de la tierra colorada, actual líder de la Conferencia Norte, tendrá un rival de jerarquía que ostenta el título de Campeón del reciente Súper 4 de la Liga Argentina. “Sabemos que jugamos contra uno de los candidatos, así que es un lindo desafío para nosotros, para ver donde estamos parados” afirmó el capitán del Celeste, Fernando Calvi.

Luego de seis triunfos en siete presentaciones, el equipo que dirige Sebastian Torre, busca consolidad su identidad y a pesar de algunos momentos de dudas en su producción, quiere capitalizar el momento. “Estamos todos bien, en un momento bueno, lleno de confianza. Tenemos que asumir la realidad para seguir creciendo” señaló Calvi.

El partido genera expectativas importantes por lo que representan ambos conjuntos en la Conferencia Norte. “Para los de afuera puede ser él partido, para nosotros uno más en el que sabemos lo que representa el rival al que debemos enfrentar, pero vale tanto como cada partido que disputamos” señaló el capitán al respecto.

Según Fernando Calvi, el lugar de privilegio que tienen, no es una presión para el equipo, por lo que aseguró “no pesa en absoluto, no tenemos que desenfocarnos de nuestro objetivo que es mejorar todos los días, todos los partidos. No hay que estar muy pendientes de la tabla, falta mucho todavía. Si bien es preferible estar en la posición que estamos ahora, pero eso no debe ser una presión, ni hacernos pensar que somos el mejor equipo del torneo. Tenemos que seguir trabajando y apuntar a los playoffs, para llegar en una posición conveniente para nosotros” analizó.

Para el plantel Celeste la presencia de Fernando Calvi, no solo aporta en lo deportivo sino que también representa una presencia de experiencia y jerarquía. El capitán es consciente de la responsabilidad extra que tiene y lo asume con naturalidad “Es el rol de todos los jugadores que son más grandes y que tienen más años en esto. Tenemos un equipo con muchos jóvenes a los que tenemos que darles tranquilidad y ayudar a manejar la ansiedad que hay en algún momento del partido, puede ser que salga o no, pero eso intentamos” subrayó.

Fuente: prensa OTC