Matrimonios: en lo que va de enero, 82 parejas se casaron en Posadas

Así lo aseguró en declaraciones a la jueza de Paz encargada del turno mañana de la Sala de Matrimonio de la capital provincial, Mirta Jara. Además, resaltó que en lo que resta de la semana hay 16 bodas más programas. Igualmente, advirtió que en comparación con el mismo mes de 2016 y 2017, hay menos celebraciones "por lo que las estadística han bajado un poco”. A su vez, comentó que los jueves y los viernes suelen ser los días más elegidos por las parejas para contraer nupcias.

En todo enero la Sala de Matrimonio trabaja en horario reducido, sólo por el turno mañana. En febrero se normalizaría la atención, de 7 a 13 y de 14 a 20. “Tratamos de ir acomodando los horarios, todos los que vienen a solicitar para casarse entran en el cronograma. Solemos celebrar los matrimonios cada media hora”, dijo.

En cuanto al matrimonio igualitario, afirmó que en el 2018 “no hubo personas que se casen, pero en el 2017 contrajeron la unión cuatro parejas de mujeres y una de hombres”.

Además, comentó que varias personas “se acercan para preguntar si un ciudadano en particular se casó o no y nosotros no podemos responder porque no estamos autorizados. Es imposible dar esos datos a terceros”.

Extranjeros: “Los que son de Paraguay tienen que venir un día antes para evitar demoras”

Jara habló de un particular caso que se dio con una pareja que no pudo casarse porque el novio, oriundo de Paraguay, quedó atascado en la fila del puente San Roque González de Santa Cruz que une Posadas y Encarnación, porque lo que la celebración tuvo que postergarse. “Tienen que llegar a Posadas un día antes de la fecha pactada así se evitan situaciones incómodas”, aseveró.

En ese sentido, agregó que “no es bueno suspender una boda cuando ya está todo organizado. Genera efectos colaterales y se debe buscar de nuevo un día y horario. En el caso de esta pareja en particular, se hará el casamiento en poco tiempo, debido a que el permiso del novio sólo cubre 90 días”.

Por último, recordó que las personas que son argentinas y quieren casarse tienen que tener en regla la documentación de su país de origen, sobre todo el pasaporte y la cedula de identidad, las cuales no deben estar vencidas. También es importante tener el papel que acredité el ingreso al país.