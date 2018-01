Emsa se comprometió a implementar un plan de financiamiento para facilitar el pago de las boletas

Entre otros puntos, el presidente de Emsa, Guillermo Aicheler, acordó con la Mesa de Diálogo y Consenso que en los casos de errores en los montos, la empresa eléctrica hará una refacturación, y en los casos que lo facturado sea realmente proporcional al consumo y el usuario presente dificultades para poder abonar se estipulará un plan de financiamiento para facilitar el pago por parte de los usuarios y evitar el corte del suministro eléctrico. El Defensor del Pueblo, Alberto Penayo, habló en exclusiva con y destacó la predisposición de la empresa proveedora de energía eléctrica para el financiamiento en los casos en que lo facturado sea realmente proporcional al consumo y el usuario presente dificultades para poder abonar el monto de la boleta.

"El objetivo es el de evitar el corte del suministro eléctrico", sostuvo. Resaltó que“garantizamos a la gente que no se va a quedar sin luz”. Remarcó además que en caso de que se compruebe que la facturación se haya hecho incorrectamente y la persona pagó más de lo debido, Emsa se comprometerá a hacer la refacturación correspondiente.

“Solicitamos una reunión con el presidente de Emsa y él nos recibió. Los técnicos no entienden la parte social, sólo aplican el aumento. Pedimos que se revisen todas las facturas de los usuarios que reclaman para ver si hay algún error, porque ellos reconocieron que en la facturación hubo algunas mal calculadas”, comentó.

El plan de financiamiento contempla el plazo de un máximo de cinco meses para abonar el monto total de boleta. Penayo recalcó que no sólo incluye el mes de diciembre, sino que también someterán al mismo proceso las que se emitan por enero, es decir que habrá un mes más de control para evitar próximos inconvenientes.

Agregó que “en estos casos pedimos que no se corte la energía, no se puede condenar al que no puede pagar. El aumento fue muy abrupto y fuerte, complicado de absorber. El bolsillo del ciudadano no puede pasar de 600 a pagar 3 mil, impacta mucho en la economía. El financiamiento es la mejor salida que encontramos para evitar cortes”.

“Nos preocupa que el aumento no haya sido progresivo. Ellos nos dicen que reciben la liquidación y la aplican, pero tiene haber una sensibilidad porque estamos hablando de una empresa del Estado. La energía eléctrica es esencial para la vida”, aseveró.

Señaló que en el 2015 la Provincia pagaba 18 millones a la Nación y ahora abona 358 millones por la energía. El incremento es directamente trasladado al usuario. “La gente tiene que estar tranquila porque le garantizamos de que no habrán cortes”, indicó.

