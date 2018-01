“Si uno quiere resultados diferentes, no debe repetir el mismo proceso”

En su visita a los estudios de la directora gente de Ú Consultora, Sol Jouliá, habló sobre los problemas que suelen tener las empresas a la hora de querer mejorar la metodología de trabajo. “Nosotros somos un equipo de personas que trabajamos con pocos clientes pero de manera integral”, dijo. Comentó que “muchas veces cuando el empresario tiene un problema y lo quiere arreglar, no analiza las cosas en conjunto; no ve lo que hizo bien o mal ni tampoco las estrategias”.

En ese sentido, agregó que “cuando una empresa nos contacta hacemos un diagnóstico de situación para saber dónde está parada la empresa y dónde está el problema para empezar a conocer en qué mercado se mueve”. Explicó que en general se trata de una etapa breve pero depende de con quién se trabaje. “Es importante porque cuando uno no hace una evaluación no puede saber cómo se llegó a determinada situación”, agregó.

Señaló que “las personas omiten, distorsionan o generalizan la información. Cuando hablamos con alguien siempre nos dice la mitad de todo y por eso necesitamos saber dónde está la empresa y que le está pasando. No nos podemos basar en lo que dicen”.

En la consultora también se hace una serie de entrenamientos y de formaciones que son abiertas a todo público. Implementan el coaching ejecutivo y el empresarial. “La demanda es alta, la gente progresivamente se da cuenta de que si sigue haciendo las cosas de la misma manera obtiene el mismo resultado. Si uno quiere otro resultado debe cambiar”, acentuó.

“Algunas veces uno no tiene la solución y tiene que pedir ayuda y otras veces la tiene y la tiene que aplicar pero no sé sabe cómo y no puede”, remarcó.