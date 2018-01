Casos de “roba ruedas”: confirman la existencia de ocho denuncias y buscan a los responsables

El encargado de Prensa de la Jefatura de Policía de Misiones, Héctor Núñez, habló con y comentó que “hay mucha información dando vuelvas pero denuncian puntuales solo tenemos ocho”. En ese sentido, confirmó que la fuerza policial ya tendría identificada a una banda que se dedicaría a robar los neumáticos de los autos estacionados e incluso uno de los integrantes ya está identificado y es intensamente buscado. “Estamos investigando. Ya hemos solicitado algunos allanamientos tras ver filmaciones y escuchar testimonios”, detalló.

Además, explicó que el grupo de delincuentes suele operar por la noche en zonas de poca iluminación y barrios tranquilos. “De la comisaría Primera tenemos una denuncia por un hecho ocurrido en Villa Sarita. En la Tercera tenemos otras cuatro denuncias y también existen cuatro más. Investigamos para ver si existe un tipo de patrón al cual podemos seguir y así establecer un mapeo”, dijo.

A su vez, remarcó que la forma de trabajar de los implicados “no es sofisticada” y sostuvo que “solo necesitan de tiempo y tranquilidad”.

Comentó también que hubo denuncias de intento de robo de ruedas que no llegaron ser efectuados. Los vehículos en los que se manejan los delincuentes ya están individualizados.

“Si no hay clientes no hay razón de ser para robar. Pedimos que no compren neumáticos de segunda mano cara a cara o en redes sociales; hay que consultar y averiguar antes. La gente tiene que denunciar y aportar todos los datos para ayudar a que la Policía haga su trabajo”, indicó.