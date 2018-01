La importancia del desayuno para una alimentación saludable

Lo señalaba el Ministerio de Salud Pública al puntualizar la necesidad de contar con hábitos alimentarios que ayudan a cuidar nuestra salud, como el desayuno, el cual es esencial porque permite comenzar el día con el mínimo de energía necesaria. En ese sentido, expertos en el tema aseguraron que la glucosa que ingerimos favorece, entre otras cosas, al buen funcionamiento cerebral. A esta glucosa la obtenemos por el producto conocido como azúcar de mesa, o de la metabolización de los hidratos de carbono que poseen los alimentos como pan, cereales y pastas, etcétera.

Por eso, se recomienda en lugar de un desayuno tradicional, tomar un jugo de frutas con o sin azúcar agregada (ya que el organismo aprovecha el azúcar de las frutas), más un yogur y una rodaja de pan o galletitas, mientras nos vestimos, o con un licuado de banana con leche, de durazno con leche, etcétera.

Esta recomendación vale no sólo para los escolares, sino también para los hombres y mujeres, adultos y adolescentes que no desayunan. Un mate con azúcar antes de salir corriendo, no es la mejor elección; otras opciones saludables pueden ser un yogur con frutas o cereales, más pan o galletas, y/o queso; o postres como arroz con leche, leche con maicena o avena, o harina de maíz o sémola.

De esta manera, se comenzará el día con un mínimo de energía necesaria y protegidos para emprender las actividades que desarrollamos.

Por último, acostumbrarnos a desayunar, nos ayuda a que lleguemos al almuerzo con apetito adecuado para disfrutar de la comida, comer con tranquilidad y sin excesos. Estas son algunas propuestas que ayudan a mejorar los hábitos alimentarios, y en consecuencia la calidad de vida.