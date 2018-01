Macri advirtió que Argentina "no va a reconocer" el resultado de las elecciones en Venezuela

El presidente Mauricio Macri ratificó este sábado que "aspira" a que la Unión Europea y el Mercosur, que negocian un complejo tratado de libre comercio, lleguen a un acuerdo la próxima semana en Bruselas.

La semana próxima es "una semana clave", aseguró el mandatario, que la víspera habló sobre este demorado tratado con su par francés, Emmanuel Macron. "Van a estar los negociadores de ambas partes en Bruselas, donde aspiramos a que se llegue a un acuerdo", detalló.



Tras casi dos décadas de estancamiento, las discusiones sobre el tratado de libre comercio UE-Mercosur han avanzado a pasos de gigante en los últimos meses, en un contexto favorable tras el vacío dejado por Estados Unidos desde la llegada a la Casa Blanca del proteccionista Donald Trump.



Después de que se frustrara el plan argentino de obtener una firma en diciembre en Buenos Aires durante una cumbre de la OMC, la Comisión Europea está determinada a obtener un acuerdo, al menos político, a principios de 2018. Los dos bloques intercambiaron ofertas y el 90% del comercio bilateral quedaría liberado, pero la carne bovina y el etanol son los dos puntos críticos.



"Me voy (de Francia) con buenas noticias", aseguró a la AFP el mandatario argentino, haciendo hincapié en las declaraciones de Macron, quien en la víspera afirmó que este acuerdo "puede ser bueno para ambas partes" y que es "pertinente concluirlo rápidamente". Este tratado comercial "es una enorme oportunidad" tanto para la Unión Europea como para el Mercosur", estimó Macri, quien llamó a "no desperdiciarla".



Respecto a los temores de los ganaderos franceses sobre la entrada de miles de toneladas anuales de carne bovina sudamericana a precios más competitivos, el presidente argentino dijo que "unas cuotas [de carne] no pueden limitar un acuerdo que es muchísimo más amplio".



Estimó además que la oferta actual de la UE, que en octubre propuso una cuota anual de 70.000 toneladas de carne bovina, "no es alta". "Estamos hablando de menos del 1% del consumo total en Europa, estamos hablando de una hamburguesa por europeo por año", enfatizó.



"Es mucho lo que se puede ganar en términos de futuro", concluyó el mandatario.



La posición argentina ante las elecciones venezolanas



Macri advirtió además que Argentina "no va a reconocer" el resultado de las próximas elecciones presidenciales en Venezuela, de las que fue excluida la coalición opositora. "Argentina no va a reconocer esa elección", afirmó el mandatario, al estimar que Nicolás Maduro ha transformado Venezuela en una "dictadura".



La corte suprema de Venezuela -acusada por la oposición de responder al gobierno- excluyó el jueves a la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD) de las presidenciales adelantadas para antes del 30 de abril, dejando la vía libre a Maduro para revalidar su mandato.



"Maduro ha tomado el pelo a toda la región y al mundo entero, ha generado optimismo con intermediaciones de líderes de todas partes del mundo, pero lo único que ha hecho es seguir avasallando los derechos humanos", opinó Macri, en París, donde este sábado concluyó una gira internacional.



"Ahora dice que va a haber una nueva elección, sin opositores, y luego dirá que es un presidente elegido democráticamente", ahondó, y aseguró que su país seguirá "reclamando" para que Venezuela"vuelva a vivir en democracia".



Sobre eventuales sanciones latinoamericanas contra Caracas, señaló que es un tema que"seguiremos explorando", aunque agregó que cree que ya se ha hecho "todo lo que está a nuestro alcance".



La víspera, tras reunirse con Macri, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se mostró "favorable"a incrementar las sanciones europeas contra Venezuela, en vista de la "deriva autoritaria inaceptable del régimen" de Maduro.



"Debemos ser lúcidos, hemos tomado sanciones individuales contra dirigentes venezolanos, que han tenido un impacto limitado. Deseo que vayamos más allá", dijo Macron, pero insistió en la necesidad de que otros países "que tienen mayores vínculos económicos" con Venezuela tomen también sanciones.



Consultado sobre la posibilidad de que actúe como mediador en la crisis venezolana, Macri descartó totalmente esta opción. "He expresado, tal vez el primero, con contundencia, cuál es mi opinión de lo que está haciendo Maduro, con lo cual no soy la persona indicada", subrayó.



Y, agregó, "a esta altura creo que a él [Maduro] no le interesa nada de lo que se le plantee, él tiene claro que quiere tener un dominio sobre Venezuela por muchos años y aquel que no le guste lo que hace, lo que tiende a hacer es que se vaya de Venezuela".

Fuente: Ámbito.