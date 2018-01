Misiones, también relegada en el Plan Belgrano

Según el último informe de la Jefatura de Gabinete que conduce Marcos Peña, de fines de 2017, Catamarca es la provincia que recibirá más dinero per cápita en infraestructura en el marco del Belgrano, con 5.164. Le siguen La Rioja (5.057 pesos), Formosa (4.796 pesos) y Corrientes ($3.988). Después se enlistan Chaco ($3.781), Jujuy ($ 3.605), Salta ($.3425), Santiago del Estero ($3.128), Misiones (2.834 pesos por habitante) y Tucumán ($2.252).

A esos montos, explica el jefe de gabinete del plan, Alfredo Vara, se deben agregar los de obras de características interprovinciales y la decena de proyectos de participación público-privada (PPP), entre los que se cuentan los corredores viales. "Y también el dinero que se aporta en el área social", apunta Vara.

Desde Misiones reclaman que el gasoducto del NEA no llegará (tampoco a Corrientes) al menos hasta 2022. Primero se terminará la red troncal en Salta, Chaco, Formosa y Santa Fe.

Vara califica de "complejas" las negociaciones por ese gasoducto -no solo porque hubo que relicitar tramos-, sino también porque hay negociaciones con Bolivia para garantizar que haya gas. "Además, hay que ejecutar toda la distribución residencial y, en algunas áreas, financiar esos trabajos. El paso del Paraná de Chaco a Corrientes involucra más de US$ 20 millones".

Tampoco está prevista para este año la reactivación del ferrocarril Urquiza Cargas, que une Zárate con Garupá (Misiones) y requeriría unos US$ 350 millones. "Estamos avanzando fuerte con el Belgrano Cargas y en el Urquiza se incorporaron vagones, pero hay que mejorar las vías y adecuar el ancho de la trocha", apunta.

Pero -dice- con la Mesa Foresto-industrial hay tareas en alternativas para llegar al puerto de Posadas y para que circulen los bitrenes en la ruta 14.

Desde la oposición cuestionan que se recortaron transferencias para obras a las provincias alcanzadas por el plan (Salta, Jujuy , Tucumán , La Rioja , Catamarca , Misiones , Corrientes , Chaco , Formosa y Santiago del Estero ). La respuesta oficial es que la mirada es "regional" y no por distrito y que los presupuestos son plurianuales. Y hay quejas de gobernadores y empresarios por la "lentitud" de algunas obras, que incluso venían de la gestión anterior (del programa Norte Grande) y porque no se suman nuevas. El Belgrano no tiene presupuesto propio, sino que coordina los ejecutados por diferentes ministerios. (Fuente: La Nación)